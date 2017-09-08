Пять популярных российских FM-радиостанций заработают в Ингушетии

В первом квартале 2024 года в Ингушетии заработают пять новых для жителей региона радиостанций, большинство из которых уже завоевали популярность у российских радиослушателей.

Власти Ингушетии сегодня приняли решение за счет внебюджетных средств запустить в регионе вещание нескольких радиостанций: все они будут ориентированы на разные слои населения, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Для нас это очень важно, поскольку развитие средств массовой информации только набирает обороты в Ингушетии. Планируется, что в республике будет создано пять новых радиостанций, которые будут вещать на двух языках - русском и ингушском, а функционировать они будут на базе создаваемой IT-академии в Магасе. Реализовать такой проект, благодаря которому в республике будет создано до 130 новых рабочих мест, мы намерены при поддержке мецената и основателя фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева"

- Махмуд-Али Калиматов

Вещать в республике будут радио "Шансон", "Дача", Love Radio, "Русский хит" и новая местная радиостанция "Восток". В их радиоэфире будет звучать не только музыка, но и вестись новостные, познавательные и политические передачи, вести которые будут не только молодые люди, но и люди старшего возраста.

Ожидается, что в создании радиостанций региону помогут специалисты радиовещательного холдинга Krutoy Media. Сейчас главная задача, стоящая перед руководством - закупка необходимого оборудования и получение лицензии от Роскомнадзора, добавил Калиматов.