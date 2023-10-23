Более $25 млн потратят власти Грузии на строительство аэропортов

Власти Грузии приняли решение о выделении денег из госбюджета на строительство аэропортов страны в следующем году. Министерство экономики республики получит на эти цели 70 млн лари – свыше $25 млн. Информацию об этом озвучил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на проходящем заседании правительства.
"На строительство аэропортов министерству экономики будет выделено дополнительно 70 миллионов лари. Это новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Кутаиси, а также аэропорт Телави и проектирование аэропорта Вазиани, включая завершение исследований"
– Ираклий Гарибашвили
Ранее отмечалось, что власти республики заявили о масштабных планах сделать из страны авиахаб.
Предполагается, что в рамках этого проекта будет расширен уже имеющийся аэропорт в Тбилиси или же построен новый в Вазиани.