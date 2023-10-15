Из Ростова в Адыгею стал ходить турпоезд

Сегодня, в канун Дня народного единства, в свой первый маршрут отправились три новых туристических поезда: один из них, из Ростова-на-Дону, направился в Адыгею – его пассажирам предстоит увидеть красоту гор и природы Кавказа.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запустила еще три туристических поезда: два из них отправились из Москвы, их маршруты пролегают в столицу Карелии Петрозаводск – туда идет поезд с названием "К северному сиянию", второй турпоезд из столицы провезет "По Золотому Кольцу" туристов через Ярославль, Иваново, Владимир, а в новогодние рейсы и Муром, сообщили в компании.

"Сегодня, в преддверии Дня народного единства, отправляем в первые рейсы сразу три туристических поезда. Два из них стартуют из Москвы"

- ФПК

Третий турпоезд, "К горам и термам", отправился с железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону и взял курс в Адыгею: там туристы смогут насладиться горами, красотами местной природы и разнообразием видов активного отдыха, которые предоставят путешественникам гостеприимные кавказцы.

В каждом составе курсируют комфортабельные вагоны, а их проводники выполняют не только свои прямые обязанности, но и обладают полномочиями выступать в роли продавцов сувениров и экскурсий.