Тайский Пхукет стал любимым местом отдыха россиян

В минувшем месяце россияне снова стали лидерами по визитам на таиландский курортный остров Пхукет – их число превысило 62 тысячи человек.

Наши туристы второй месяц подряд со значительным отрывом лидируют по числу поездок на тайский курортный остров Пхукет, следует из данных иммиграционной службы одноименной провинции Таиланда.

В октябре на острове отдохнули больше 62 тыс россиян, это почти в два раза больше, чем число занявших вторую строчку рейтинга китайских туристов (36 тыс человек). В пятерке стран-лидеров Австралия (23 тыс), Индия (20 тыс) и Германия (14 тыс), передает РИА Новости.

Правда, наши туристы и в числе лидеров по нарушениям – из восьми "желтых карточек", выданных иммиграционной службой Пхукета, своеобразным последним предупреждением туристам, семь вручены россиянам и одна – гостю из США.

Россия также вошла в пятерку стран, из которых туристы наиболее часто въезжали в Таиланд с начала года – здесь наши туристы на пятом месте после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Таиланд с 1 ноября временно, до 30 апреля 2024 года, увеличил срок безвизового пребывания в стране для россиян с 30 до 90 дней.