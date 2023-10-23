Вестник Кавказа

ОТГ поддержала Азербайджан и Армению в урегулировании отношений

ОТГ поддержала Азербайджан и Армению в урегулировании отношений
Страны-участницы Организации тюркских государств выступили с поддержкой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Главы стран-участниц ОТГ выразили поддержку в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Информация об этом была опубликована в тексте декларации саммита тюркских государств. 

Отмечается, что в декларации важное место занимает позиция стран-участниц ОТГ по поводу взаимного признания, почитания независимости и территориальной целостности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. 

Кроме этого, в тексте документа говорится о развитии многосторонних отношений и единой позиции по мировым и региональным вопросам стран тюркского мира. 

О саммите ОТГ 

Десятый саммит ОТГ завершился сегодня в столице Казахстана. 
Кроме декларации на саммите были подписаны документы о реализации совместных проектов государств тюркского мира в сфере транспорта.

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