В Грузии существенно поднимут пенсии экс-сотрудникам силовых структур

Бывшим сотрудникам полиции и военным в Грузии пообещали повысить пенсии почти в два раз. В настоящее время максимальный размер пенсии у экс-правоохранителей составляет чуть более 550 лари.

С 1 января 2024 года бывшие сотрудники силовых структур в Грузии начнут получать повышенные пенсии. Такое заявление сделал премьер-министр страны.

"Мы приняли решение, и бывшие полицейские, военные и сотрудники силовых структур получат повышенные пенсии"

– Ираклий Гарибашвили

Он напомнил, что в настоящее время их максимальная пенсия составляет 560 лари.

"До сегодняшнего дня было ограничение на максимальную пенсию в размере 560 лари, и оно будет увеличено до 1 тысячи лари. Крое того, на 20% надбавка за выслугу лет"

– глава правительства

Гарибашвили также подчеркнул, что будут увеличены субсидии членам семей участников 9 апреля и политически репрессированным.

"Мы также хотим выразить благодарность членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате ранений. Их компенсация увеличится с 1 тыс до 1,2 тыс лари"

– премьер Грузии

Он обратил внимание на то, что еще в 2012 году этим людям не полагалась никакая компенсация. Им не уделялось должного внимания, а теперь будут ежемесячно выплачивать по 1,2 тыс лари, добавил глава правительства.