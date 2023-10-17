Вестник Кавказа

Узбекистан предлагает создать хартию тюркского мира

Узбекистан предлагает создать хартию тюркского мира
© Фото: Сайт президента Республики Узбекистан
Глава Республики Узбекистан выступил с предложением о создании хартии тюркского мира. Хартия должна выразить стойкие отношения между странами ОТГ.

Странам тюркского мира необходимо создать единую хартию, где будут отражены основные принципы взаимоотношений государств-участников ОТГ. С таким предложением выступил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании саммита ОТГ, который проходил в Астане.

Президент республики подчеркнул, что это будет символическая энциклопедия всего тюркского мира. 

«‎Наша главная цель — укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках организации, чтобы совместно и эффективно преодолеть все преграды. В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности‎»‎

- Шавкат Мирзиеев

Также глава республики предложил создать всеобщий банк для стран-участниц ОТГ. Благодаря ему, крупные финансовые операции и инвестиционные проекты будут реализовываться в упрощенном формате.

Также Шавкат Мирзиеев выразил надежду на то, что страны тюркского мира будут развивать транспортные коридоры между государствами. Он выступил с предложением о создании единого Совета железнодорожных организаций ОТГ.

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