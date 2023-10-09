Хасан Насрулла: "Хезболла" в первую очередь будет защищать Ливан

Генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла сегодня впервые с момента резкого обострения палестино-израильского конфликта выступил с речью, в которой дал свою оценку сложившейся ситуации.

Генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла сегодня впервые с начала эскалации между сектором Газа и Израилем выступил с обращением, заявив, что ливанское шиитское движение присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября.

Генсек "Хезболлы" заявил, что "происходящее на ливанском фронте оказывает воздействие и важно", отметив, что есть риск полномасштабных боевых действий между "Хезболлой" и Израилем, передает РИА Новости.

"Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать"

- Хасан Насрулла

Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на фронте, отметив, что возможны все сценарии. Также он подчеркнул, что "Хезболла" сейчас подвергает себя риску, однако он оправдан, так как бойцам удалось стянуть к границе с Ливаном треть израильской армии – тех сил, которые должны были участвовать в операции против сектора Газа.

Насрулла также заявил, что Израиль совершит самую большую глупость в своей истории, если решит напасть на Ливан.

"Я предостерегаю от захода слишком далеко в отношении Ливана. Я говорю честно, прозрачно и недвусмысленно: все сценарии и возможности на наших ливанских фронтах открыты"

- Хасан Насрулла

Что касается угроз США нанести удары по местам дислокации бойцов "Хезболлы", то они не повлияют на позицию движения, добавил он, отметив, что атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, и это "мудрое решение сопротивления".

Также генеральный секретарь движения призвал арабские и исламские страны принять все меры, чтобы прекратить нападения Израиля на палестинский сектор Газа, и предпринять для этого все усилия: разрывать дипотношения, высылать послов, прекратить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия - необходимо добиться победы сектора Газа и победы ХАМАС, поскольку победа Газы сегодня в интересах всех стран-соседей, в интересах Египта, Иордании и Ливана. Прекращение агрессии против сектора Газа должно быть первостепенной задачей.

“Первой задачей, над которой должна идти работа днем и ночью, является прекращение агрессии и войны против сектора Газа”

- Хасан Насрулла

Напомним, накануне руководство "Хезболлы" заявило, что одновременно нанесло удары по 19 израильским военным позициям, а также беспилотниками атаковало израильские позиции в районе ферм Шебаа, которые являются спорными территориями. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно обмениваются обстрелами.