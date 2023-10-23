Россия доставила 28 тонн гумпомощи Палестине

Российские спасатели привезли 28 тонн гумгруза сегодня в Египет. Далее он отправится в сектор Газа.

Сегодня два самолета российских спасателей с 28 тоннами гумпомощи для граждан сектора Газа приземлились в египетском аэропорту. Информация об это была опубликована в telegram-канале МЧС России.

Из Египта гуманитарный груз будет отправлен в Палестину.

«Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа»

- пресс-служба МЧС России

По информации МЧС РФ гумпомощь состоит из медпрепаратов, материалов для перевязки и кровоостанавливающих средств.

Представители МЧС уточнили, что в прошлом месяце в Египет уже была привезена российская помощь. Тогда в нее вошли 27 тонн продуктов питания.