Сотрудник администрации Ессентуков разрешил построить отель в запрещенной зоне

На Ставрополье оштрафовали экс-сотрудника администрации Ессентуков, выдававшего разрешения на осуществление строительства на запрещенных для этого территориях. Чиновник занимался этим на протяжении полутора лет.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении экс-главы управления архитектуры и градостроительства администрации Ессентуков. Об этом рассказали в краевом управлении ФСБ России.

Было установлено, что в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года мужчина незаконно выдал разрешение на строительство гостиничного комплекса в защитной зоне объектов культурного наследия регионального значения.

Следствие вычислило, что в 2020 и 2021 годах мужчина незаконно выдал разрешения на возведение нескольких объектов на территориях, где это делать запрещено.

В частности, он дал добро на возведение гостиничного комплекса в зоне объектов культурного наследия регионального значения.

Помимо этого, бывший сотрудник администрации разрешил застройщику возвести в районе скважины с минеральной водой многоэтажный дом. Он также позволил построить 6 этажей вместо 5 этажей, предусмотренных нормой, и не сделал ничего для того, чтобы незаконное строение было снесено.

"Также установлено, что в январе 2022 года он незаконно выдал разрешение на строительство ресторана в зоне городского озеленения территории общего пользования города, в которой строительство таких объектов запрещено"

– пресс-служба управления

Суд обязал чиновника заплатить штраф, однако его сумма не уточняется.