Сотрудник администрации Ессентуков разрешил построить отель в запрещенной зоне

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении экс-главы управления архитектуры и градостроительства администрации Ессентуков. Об этом рассказали в краевом управлении ФСБ России.
Было установлено, что в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года мужчина незаконно выдал разрешение на строительство гостиничного комплекса в защитной зоне объектов культурного наследия регионального значения.
Следствие вычислило, что в 2020 и 2021 годах мужчина незаконно выдал разрешения на возведение нескольких объектов на территориях, где это делать запрещено.
В частности, он дал добро на возведение гостиничного комплекса в зоне объектов культурного наследия регионального значения.
Помимо этого, бывший сотрудник администрации разрешил застройщику возвести в районе скважины с минеральной водой многоэтажный дом. Он также позволил построить 6 этажей вместо 5 этажей, предусмотренных нормой, и не сделал ничего для того, чтобы незаконное строение было снесено.
"Также установлено, что в январе 2022 года он незаконно выдал разрешение на строительство ресторана в зоне городского озеленения территории общего пользования города, в которой строительство таких объектов запрещено"
– пресс-служба управления
Суд обязал чиновника заплатить штраф, однако его сумма не уточняется.