Вестник Кавказа

Очередной товарищеский матч "Карабаха" и "Галатасарая" примет Ханкенди

Очередной товарищеский матч "Карабаха" и "Галатасарая" примет Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самые титулованные клубы Азербайджана и Турции намерены провести очередную товарищескую встречу в карабахском Ханкенди, дата матча пока не назначена.

Ханкенди может принять очередной товарищеский матч между агдамским "Карабахом" и стамбульским "Галатасараем" – такой договоренности достигли представители титулованных футбольных клубов двух стран, пишут местные СМИ.

Как полагают специалисты, скорее всего игра пройдет на центральном стадионе города, поскольку она уже реконструирована и может вместить до 5 тыс зрителей, однако дата встречи пока не согласована, передает Sputnik Азербайджан.

Известно, что стадион принадлежит Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", "Карабах" и "Галатасарай" в этом году уже проводили товарищеский матч в Баку, который прошел на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана 26 марта – тогда со счетом 2:1 выиграл стамбульский клуб, а все средства, вырученные от продажи билетов и телетрансляции матча, а это более 1,9 млн манатов или 12,3 млн турецких лир, были направлены на помощь пострадавшим в мощных землетрясениях на юго-востоке Турции.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
990 просмотров
Поделиться:

Читайте также

&quot;Карабах&quot; и &quot;Галатасарай&quot; провели благотворительный матч для помощи пострадавшим от землетрясений

"Карабах" и "Галатасарай" провели благотворительный матч для помощи пострадавшим от землетрясений

В Баку состоялся благотворительный футбольный матч "Карабах" – "Галатасарай". Победу со счетом 2:1 одержала турецкая команда. Все средства, вырученные организаторами от проведения встречи, перечислят в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы