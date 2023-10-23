Почти половина российских туристов встретит новый год в Сочи

Свыше 40% туристических путевок на новогодние праздники были проданы на сочинские курорты.

Больше 40% путешественников, купивших турпутевки на новогодние праздники, выбрали курорты Краснодарского края. Информацию об этом рассказали в Ассоциации туроператоров страны.

Основная часть туристических путевок пришлась на горнолыжные курорты Сочи. Отмечается, что спрос на отдых в сочинских горах вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Туроператоры рассказывают, что в основном у путешественников пользуются популярностью крупные гостиничные комплексы в сегменте «Премиум» и отели с пятью звездами.

Предполагается, что новогодние праздники на курортах Сочи проведут около 270 тыс туристов. Сейчас в горных отелях Сочи зарезервирована половина номерного фонда.