Вестник Кавказа

Почти половина российских туристов встретит новый год в Сочи

Почти половина российских туристов встретит новый год в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 40% туристических путевок на новогодние праздники были проданы на сочинские курорты.

Больше 40% путешественников, купивших турпутевки на новогодние праздники, выбрали курорты Краснодарского края. Информацию об этом рассказали в Ассоциации туроператоров страны. 

Основная часть туристических путевок пришлась на горнолыжные курорты Сочи. Отмечается, что спрос на отдых в сочинских горах вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. 

Туроператоры рассказывают, что в основном у путешественников пользуются популярностью крупные гостиничные комплексы в сегменте «Премиум» и отели с пятью звездами. 

Предполагается, что новогодние праздники на курортах Сочи проведут около 270 тыс туристов. Сейчас в горных отелях Сочи зарезервирована половина номерного фонда.

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