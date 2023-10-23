Газ из Туркменистана пойдет транзитом через Азербайджан и Турцию

Туркменистан хочет поставлять газ в Европу. Для этого по дну Каспия может пройти трубопровод в Азербайджан, откуда газ транзитом будет идти в Турцию и другие страны.

Туркменский газ может выйти на мировой рынок, прорабатывается возможность экспорта через Каспий, Азербайджан и Турцию в Европу, рассказал председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"У нас есть возможность экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективе - на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу"

– Бердымухамедов

По дну Каспийского моря может быть проложен газопровод, который соединит Туркменистан и Азербайджан.

Потенциально в европейские страны ежегодно может поступать 30 млрд кубометров туркменского природного газа. Сегодня экспорт газа возможен через Казахстан и Россию.