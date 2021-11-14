Глава МИД Германии начинает визит в Армению

В рамках поездки в Армению глава МИД Германии встретится с руководством республики. В частности, планируется встреча с премьер-министром Армении.
В пятницу, 3 ноября, глава МИД Германии прилетела в Ереван. Об этом сообщают армянские СМИ.
В столичном аэропорту Анналену Бербок встретил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.
Ожидается, что в ходе поездки в республику глава внешнеполитического ведомства ФРГ проведет ряд встреч. В частности, она пообщается с армянским коллегой Араратом Мирзояном и с премьер-министром страны Николом Пашиняном.
Помимо этого, Бербок собирается посетить наблюдательную миссию Европейского союза.
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