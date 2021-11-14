Вестник Кавказа

Глава МИД Германии начинает визит в Армению

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото: страница министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в соцсетях
В рамках поездки в Армению глава МИД Германии встретится с руководством республики. В частности, планируется встреча с премьер-министром Армении.

В пятницу, 3 ноября, глава МИД Германии прилетела в Ереван. Об этом сообщают армянские СМИ.

В столичном аэропорту Анналену Бербок встретил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

Ожидается, что в ходе поездки в республику глава внешнеполитического ведомства ФРГ проведет ряд встреч. В частности, она пообщается с армянским коллегой Араратом Мирзояном и с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Помимо этого, Бербок собирается посетить наблюдательную миссию Европейского союза.

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