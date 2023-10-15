Вестник Кавказа

Ильхам Алиев покинул Астану

Ильхам Алиев покинул Астану
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана завершил свое пребывание в казахстанской столице. В аэропорту его провожали премьер республики и другие официальные лица.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев завершил свое пребывание в Астане, передает пресс-служба главы государства.

Алиев совершал визит в столицу Казахстана, где состоялся саммит лидеров-стран Организации тюркских государств.

В честь президента в астанинском аэропорту был встроен почетный караул. Главу республики провожали премьер РК Алихан Смаилов и другие официальные лица.

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