В Дагестане за махинации с землей дали срок бывшему главе села

Бывший глава села в Дагестана ближайшие три года проведет в тюрьме. Его обвинили в махинации с землей.

В Дагестане вынесли приговор в отношении бывшего главы одного из сел Гунибского района. Об этом рассказал в региональном управлении ФСБ России.

"Бывшему главе села Чох Салиму Салимову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно, учитывая факт добровольного возмещения имущественного ущерба"

– пресс-служба

В ведомстве отметили, что Салимов незаконным способом оформил три земельных участка на третьих лиц. Общая площадь участков составила 16,8 тыс кв метров.