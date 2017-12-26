Глубоководный порт Анаклия начнут строить через несколько месяцев

Власти Грузии назвали сроки запуска строительства печально известного проекта-долгостроя – порта Анаклия. Об этапе, на котором находится процесс создания порта, сообщил глава правительства.

Строительство глубоководного порта Анаклия может начаться уже весной, по крайней мере, на такие сроки рассчитывает правительство Грузии, рассказал премьер-министр.

По словам Ираклия Гарибашвили, в данный момент продолжается выбор инвестора, в скором времени – примерно в декабре или январе – станет известен победитель.

"И мы совместно начнем строительство порта Анаклия в марте-апреле 2024 года, у нас примерно такой план"

– премьер-министр

Напомним, порт уже начинали строить в конце 2017 года, но процесс встал. В начале 2020 года сотрудничество с "Консорциумом развития Анаклия" было прекращено. Теперь правительство готово реализовать проект только при условии, что ему будет принадлежать 51% акций.