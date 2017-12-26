Глубоководный порт Анаклия начнут строить через несколько месяцев

Строительство глубоководного порта Анаклия может начаться уже весной, по крайней мере, на такие сроки рассчитывает правительство Грузии, рассказал премьер-министр.
По словам Ираклия Гарибашвили, в данный момент продолжается выбор инвестора, в скором времени – примерно в декабре или январе – станет известен победитель.
"И мы совместно начнем строительство порта Анаклия в марте-апреле 2024 года, у нас примерно такой план"
– премьер-министр
Напомним, порт уже начинали строить в конце 2017 года, но процесс встал. В начале 2020 года сотрудничество с "Консорциумом развития Анаклия" было прекращено. Теперь правительство готово реализовать проект только при условии, что ему будет принадлежать 51% акций.