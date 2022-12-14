Турция построит электростанцию на Каспийском море

Компания из Турции на побережье Каспийского моря в Туркменистане построить крупную электростанцию. Объект начнет вырабатывать энергию весной 2027 года.

В Туркменистане заложена электростанция, участие в мероприятии принял президент республики Сердар Бердымухамедов.

Электростанция будет возведена на побережье Каспийского моря. Объект в районе Туркменбаши Балканского велаята будет стоить турецкая компания Çalik Enerji. Электростанция будет оснащена четырьмя газовыми и двумя паровыми турбинами.

Запуск станции намечен на конец весны 2027 года. Электростанция будет вырабатывать свыше 1,5 тыс МВт. Вырабатываемую энергию планируется поставлять в Турцию, эту перспективу на прошлой неделе обсуждали Эрдоган и Бердымухамедов, передает госагентство Туркменистана TDH.