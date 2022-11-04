Тонна муки – Кисловодск оригинально отпразднует 4 ноября

Жители Кисловодска и туристы изготовят муку для хлеба, который планируют испечь в городе уже завтра. На создание хлебобулочного изделия уйдет тонна зерна.

В субботу, 4 ноября, в Кисловодске испекут хлеб, на приготовление которого собираются потратить одну тонну зерна. Об этом рассказал глава города.

"В День народного единства на главном пешеходном бульваре Кисловодска будет организовано праздничное мероприятие "Угостим Россию кисловодским хлебом". Одной из особенностей праздника станет выпечка первого народного кисловодского хлеба"

– Евгений Моисеев

Он обратил внимание на то, что местные жители и туристы своими руками изготовят муку, из которой планируется создать хлебобулочное изделие.

"Гости из всех регионов России своими руками изготовят муку из ставропольского зерна. Для осуществления технологического процесса будут установлены ручные жернова и завезено более 1 тонны зерна"

– градоначальник

По словам Моисеева, изготовлением хлеба будут заниматься в течение всего дня. Попробовать его смогут все гости праздника.