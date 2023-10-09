Газпром поставил в Узбекистан 300 млн кубометров газа

Поставки российского газа в Узбекистан идут согласно контракту. Республика получила уже порядка 300 млн куб м природного газа от "Газпрома".

В Минэнерго Узбекистана рассказали о том, сколько российского газа пришло в республику транзитом через Казахстан менее чем за месяц.

"Газ идет. Все контрактные обязательства, которые были с "Газпромом", выполняются. Около 300 млн (куб. м) уже поступило"

– глава ведомства Журабек Мирзамахмудов

Транзитные поставки стартовали 7 октября, старт им дали совместно президенты трех государств.

В год в Узбекистан планируется направлять около 2,8 млрд кубометров "голубого топлива" из РФ.