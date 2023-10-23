Махачкалинцев предупредили о наказаниях за участие в незаконных акциях

Жителей Дагестана призвали не обращать внимания на провокации извне и отказаться от участия в любых незаконных митингах. Мэрия напомнила о наказании за участие в протестах.

Махачкалинская мэрия в своем телеграм-канале напомнила жителям столицы Дагестана о возможных провокациях и наказаниях за участие в несанкционированных протестных акциях.

Руководство города призвало горожан отказаться от участия в незаконных мероприятиях, которые повлекут за собой серьезные последствия. Там также рассказали о провокациях в соцсетях.

Помимо этого, в администрации подчеркнули, что участники подобных акций и провокаторы будут нести ответственность за свои поступки и действия.