Миссия невыполнима: Смогут ли США остановить войну на Ближнем Востоке?

Глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Эксперты сейчас гадают на тему истинных намерений американского госсекретаря. Кто-то указывает на желание США погасить конфликт, другие говорят о давлении Вашингтона на Тель-Авив. Но чего на самом деле хотят американцы?

Чтобы не гадать на кофейной гуще, давайте обратимся к фактам. На фоне продолжающихся боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС сегодня Блинкен посещает Израиль, завтра - Иорданию, а 5 ноября поедет в Турцию.

Контекст визита Блинкена

Перед началом визита госсекретарь и его помощники сделали пару важных заявлений. Госдеп объявил, что Блинкен летит в Тель-Авив, чтобы "подтвердить поддержку США права Израиля на самооборону от терроризма" и обсудить защиту американских граждан в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Здесь ничего сенсационного. США еще раз сказали, что не дадут Израиль в обиду, а своих граждан американским властям велит защищать Конституция.

В то же время Вашингтон не может игнорировать 9 тыс погибших палестинцев. Оправдать эту гибель - значит подписать акт о капитуляции США в исламском мире. Поэтому, обсуждая "продолжающуюся кампанию против террористической организации ХАМАС", Блинкен будет говорить и о шагах по "защите гражданского населения".

"Когда я вижу палестинского ребенка, мальчика или девочку, вытащенного из-под обломков рухнувшего здания, это поражает меня так же сильно, как если бы я увидел ребенка в Израиле или где-либо еще. Это то, на что мы обязаны отреагировать, и мы это сделаем", - заявил накануне Блинкен журналистам перед вылетом.

Чуть яснее выражается представитель Госдепа Мэтт Миллер. По его словам, США "совершенно ясно дали понять правительству Израиля, что мы очень обеспокоены насилием со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан". "Мы считаем это невероятно дестабилизирующим фактором. Мы считаем, что это контрпродуктивно для долгосрочной безопасности Израиля и, конечно же, чрезвычайно вредно для палестинцев, живущих на Западном берегу", - отметил он на брифинге.

Блинкен говорит о жертвах в Газе, Миллер – о жертвах на Западном берегу реки Иордан. Но и то, и это – Палестина. США нужно продемонстрировать миру, особенно исламскому и в частности арабскому, что они проявляют сочувствие к жертвам с палестинской стороны, а "право на самооборону" имеет свои лимиты. Иордания и Бахрейн отозвали своих послов из Израиля, а значит, "Авраамовы соглашения" (проект США по примирению Израиля с арабскими государствами) рушится на глазах.

Не случайно канал СNN преподнес третий с начала боевых действий визит Блинкена как попытку США повлиять на поведение своего союзника в регионе. "Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу, чтобы оказать давление на израильское правительство по поводу продолжающегося наступления в секторе Газа на фоне растущего международного осуждения и неуклонно растущего числа погибших среди гражданского населения", - сообщил СNN.

Цели визита Блинкена

Первичная миссия Блинкена – достичь каких-то правил игры в продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа. Остановка боев, кажется, для Вашингтона уже не представляется возможной, ведь еще после первого кризисного визита в Израиль Блинкен дал понять, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво и нужно искать новый подход.

"Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС сможет повторить то, что он сделал", - сказал тогда Блинкен в эфире NBC, добавив, что "необходимо найти что-то новое".

Одним из вариантов решения, с точки зрения Блинкена, является передача власти в Газе новой администрации, но не международно-израильской, а палестинской. 30 октября в Конгрессе он заявил, что Израиль не может управлять Газой или контролировать его. "В какой-то момент наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская администрация взяла на себя управление и, в конечном итоге, ответственность за безопасность в секторе Газа", - сказал он.

Сценарий примерно следующий: США позволяют ЦАХАЛ добить ХАМАС, но будут стремиться привести к власти в Газе новую местную администрацию, вероятно, с участием или в подчинении главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Очевидно, что эта тактическая мера не снимает все вопросы. Корень проблемы – отсутствие государства Палестины. И вот решение, озвученное Миллером: "Один из наших первых важных принципов заключается в установлении двухгосударственного решения". В разговоре с Нетаньяху Блинкен планировал обсудить этот вопрос "послезавтра" – "как мы можем создать условия для прочного, устойчивого мира; прочная, устойчивая безопасность как для израильтян, так и для палестинцев".

Последствия визита Блинкена

Насколько реализуем план США по умиротворению региона, вопрос крайне дискуссионный. Истребить ХАМАС в Газе – задача не из легких, пока организацию поддерживают сильные игроки в лице Ирана, Катара и Турции. Несмотря на разрушения и огромные жертвы, ХАМАС едва ли теряет поддержку населения. Новая администрация возможна лишь в случае массового исхода населения из Газы в Египет и победы ЦАХАЛ над ХАМАС. Но кем тогда будет управлять альтернативная власть Газы?

Идеальным вариантом для США было бы договориться с Израилем, Турцией и Иорданией, добиться прекращения боев. Турция и Иордания на это согласились бы, как и ОАЭ и КСА. Ирану, в общем-то, тоже не выгодна дальнейшая эскалация, грозящая столкновением с США.

Сумеет ли Блинкен уговорить Нетаньяху, борющегося за свое политическое выживание, узнаем совсем скоро. По крайней мере пока США ничего не делают для реального давления на Израиль. Пентагон вовсе дал полную поддержку действиям ЦАХАЛ. Разрастание конфликта, на которое обратил внимание находящийся в Израиле советник Госдепартамента Дерек Шолле, хоть и не обязательно приведет к поражению ЦАХАЛ, но поставит под очень большой вопрос влияние США на Ближнем Востоке.