Вестник Кавказа

У тюркских стран может появиться единый алфавит

У тюркских стран может появиться единый алфавит
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тюркские страны могут перейти на один алфавит. Предложение внес Эрдоган.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что тюркским странам следует перейти на единый алфавит, это поможет в укреплении единства.

"Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов"

– Эрдоган

Предложение о едином тюркском алфавите поступило в секретариат Организации тюркских государств. Турецкий лидер надеется, что ОТГ внимательно рассмотрит инициативу.

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