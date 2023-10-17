У тюркских стран может появиться единый алфавит

Тюркские страны могут перейти на один алфавит. Предложение внес Эрдоган.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что тюркским странам следует перейти на единый алфавит, это поможет в укреплении единства.
"Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов"
– Эрдоган
Предложение о едином тюркском алфавите поступило в секретариат Организации тюркских государств. Турецкий лидер надеется, что ОТГ внимательно рассмотрит инициативу.
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