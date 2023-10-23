Кремль: Россия адаптировалась к санкциям Запада

Дмитрий Песков заявил, что санкции против России создают дополнительные проблемы. При этом он отметил, что страна к ним адаптировалась.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что санкции в отношении России создают дополнительные проблемы.
При этом он подчеркнул, что страна адаптировалась к ограничениям, которые ввел Запад.
"Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям"
- Дмитрий Песков
Ранее Песков отметил, что Россия пытается извлекать выгоду для себя в санкционных условиях.
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