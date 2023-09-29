Армения нарастила торговлю с Россией на 50%, а с ЕС – на 40%

Армения наращивает торговлю с Россией и странами Евросоюза. За первые девять месяцев нынешнего года торговый оборот с РФ увеличился на 50%, а с ЕС – на 40%

С января по октябрь 2023 года торговый оборот Армении со странами Европейского союза достиг $2,1 млрд, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40%. Об этом заявил глава Минэкономики республики.

"По сути, если взять ЕС как единый рынок, то он является вторым крупнейшим торговым партнеров Армении после России. С удовлетворением должен сказать, что растет торговля и с отдельными ведущими странами-членами ЕС. В частности, на 53% возросла торговля с Францией, составив, 40% - с Германией, 44% - Нидерландами"

– Ваан Керобян

Он рассказал, что за это время Армения экспортировала в ЕС продукции на $488 млн. Это продукты питания, алкоголь, текстиль, промышленная продукция и руда.

"Предполагаем, что Национальный орган по аккредитации в конце 2024 года или начале 2025 станет членом европейской семьи и будет задействовать институт взаимного признания. То есть, армянская продукция без препятствий поступит на европейский рынок"

– министр экономики

Помимо этого, он обратил внимание на то, что торговый оборот Армении с Россией за первые девять месяцев текущего года вырос на 50%, а торговля в рамках Евразийского экономического союза – на 44%.