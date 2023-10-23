Вестник Кавказа

Путин: богатство России - в ее многообразии

Путин: богатство России - в ее многообразии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поприветствовал участников форума "Народы России". Он выразил уверенность, что все попытки посеять вражду между народами обречены на провал.

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам всероссийского форума "Народы России", текст опубликован на сайте Кремля.

Он назвал многообразие языков, религий и обычаев истинным богатством России. Путин подчеркнул, что власти уделяют большое внимание сохранению самобытности каждого народа страны.

Глава государства отметил, что главной задачей остается обеспечение мира между народами, укрепление культур и традиционных ценностей.

"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал"

- Владимир Путин

В заключение он пожелал участником успехов и поздравил с предстоящим Днем народного единства.

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