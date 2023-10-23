Путин: богатство России - в ее многообразии

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам всероссийского форума "Народы России", текст опубликован на сайте Кремля.
Он назвал многообразие языков, религий и обычаев истинным богатством России. Путин подчеркнул, что власти уделяют большое внимание сохранению самобытности каждого народа страны.
Глава государства отметил, что главной задачей остается обеспечение мира между народами, укрепление культур и традиционных ценностей.
"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал"
- Владимир Путин
В заключение он пожелал участником успехов и поздравил с предстоящим Днем народного единства.