Армения ждет от Евросоюза 18 млн евро

Власти Армении рассчитывают в следующем году получить от ЕС многомиллионный грант. Средства предназначаются на реформу образовательной и судебной систем Армении.
В 2024 году Армения получит от ЕС грант в размере 17,9 млн евро.
Министр финансов Армении Ваге Ованнисян рассказал, на что будут направлены средства.
"Речь идет о поддержке реформ в судебной сфере. Эта программа реализовывалась и в 2023 году, тогда на нее было выделено 2,7 млн евро, в следующем году планируется потратить 5,4 млн евро. Второе направление – это, по сути, второй этап реформ в судебной сфере, на что будет направлено 2,5 млн евро"
– министр
Основная часть гранта - 10 млн евро, выделяется Европой для реформирования сферы образования в Армении.
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