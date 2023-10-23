Город Газа: главное и самое интересное о древней столице сектора Газа

Газа – это столица одной из двух частей Государства Палестина, сектора Газа (вторая часть − Западный берег реки Иордан). Ударение в этом арабском слове ставится на первый слог. В русском языке склоняется по первому склонению: Газа, Газы, Газе, Газу и т.д.
Где находится город Газа?
Газа расположена на берегу Средиземного моря. Это самый большой город сектора Газа: в нем живет около 780 тыс человек. Два других самых крупных города сектора – Хан-Юнис (более 142 тыс человек) и Рафах на границе с Египтом (около 96 тыс).
Координаты города – 31°31′ с. ш. 34°27′ в. д.
Отметим, что всего в секторе Газа живет порядка 2,1 млн человек, при том, что площадь территории – всего 360 кв км, так что это одно из самых густонаселенных мест в мире – плотность населения приближается к 6 тыс человек на квадратный километр.
Город Газа – это какая страна?
Город Газа, как и весь сектор Газа, де-юре располагается на землях Палестинской национальной администрации, которую сейчас возглавляет Махмуд Аббас. ПНА нельзя назвать полностью независимым государством: границы, воздушное пространство и территориальные воды контролирует Израиль.
Однако реально с 2007 года сектор Газа находится под контролем радикального движения ХАМАС, которое во многих странах мира признано террористическим.
В октябре 2023 года, в ходе очередного обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося с нападения ХАМАС 7 октября на южную часть Израиля, военные ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) вошли в сектор Газа в рамках масштабной наземной операции. 3 ноября израильское командование сообщило, что войска вошли в город Газа, который оказался полностью окружен.
История
Город Газа упоминается в египетских источниках с XV в. до н.э. В XII веке до н.э. город был завоеван филистимлянами, вместе с Ашкелоном, Ашдодом, Екроном и Гефом вошел в состав филистимского Пятиградья.
В 332 году до н. э. Газу взял Александр Македонский.
В 330-х годах н. э. здесь было создано княжество Маюмское, где жили исключительно христиане, так что в Газе даже возникло свое епископство. В середине XII века Газу ненадолго захватили крестоносцы.
В 1517 году в Газу вошли войска османского султана Селима I, и территории входили в состав Османской империи до Первой мировой войны, когда туда вторглась британская армия.
В 1920-1948 года Газа, как и вся Подмандатная Палестина, управлялась Великобританией.
После Арабо-Израильской войны (1947-1949 годы) сектор Газа оккупировал Египет.
Во время Шестидневной войны, 7 июня 1967 года, контроль над сектором Газа установил Израиль.
В 1987 началось восстание арабов в Палестине – первая интифада, по итогам которой в 1994 году была создана Палестинская автономия.
В 2001 года началась вторая интифада. После нее в августе-сентябре 2005 года Тель-Авив провел принудительную эвакуацию граждан Израиля из сектора Газы и вывел оттуда все войска ЦАХАЛ.
В 2007 году радикальное движение ХАМАС после переворота взяло в свои руки контроль над сектором Газа и удерживает его до сих пор.
Достопримечательности города Газа
Попасть в Газу обычному туристу сейчас практически невозможно – скорее, такое путешествие можно будет отнести к экстремальному туризму. Но все же стоит рассказать об основных достопримечательностях древнего города.
Великая мечеть в Газе
Иначе называется Большая мечеть, или мечеть Омари, находится в старинном квартале города.
На месте Великой мечети в филистимский период стоял языческий храм, в V веке его снесли и построили вместо него христианскую церковь. Однако уже через два столетия завоевавшие Газу Сасаниды создали здесь мечеть.
В середине XII века тамплиеры открыли на этом месте собор Иоанна Крестителя, но уже в середине XIV века, после захвата города мамлюками, здесь была восстановлена мечеть. В те же времена мечеть получила современный облик.
Здание пострадало во время Первой мировой войны, но тогда было восстановлено.
На данный момент здание мечети лежит в руинах. Уцелел лишь минарет.
Форт Каср аль-Баша
Здание расположено в старых кварталах Газы. Одноэтажный дворец возвел в XIII веке мамлюкский султан Захир Бейбарс для своей жены. В XVII веке во времена Османской империи из особняка была сделана двухэтажная крепость с казармами и мечетью. Форт сделал своей резиденцией Наполеон Бонапарт во время ближневосточного похода.
Во время британского мандата в крепости был участок полиции, затем здесь открылась школа для девочек. Сейчас в здании находится музей.
Археологический музей в Газе
Музей "Аль-Матаф", где можно ознакомиться с насыщенным и ярким прошлым Газы, открылся в городе летом 2008 года. В экспозицию вошли несколько сотен 350 археологических находок:
- монеты,
- колонны,
- стеклянные изделия,
- керамика.
Они относятся к различным периодам существования города:
- римскому,
- византийскому,
- исламскому,
- времен крестоносцев.