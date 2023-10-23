На Кубани потушили Большой Тхач

Бушевавший на Кубани лесной пожар потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
В лесничестве Мостовского района Краснодарского края потушили низовой пожар на горе Большой Ткач. Данных о пострадавших нет.
«3 ноября в 10:00 мск лесной пожар ликвидирован на (...) площади 10 га»
– краевой лесопожарный центр
Напомним, что пожар вспыхнул в первый день ноября. К моменту прибытия пожарных огонь захватил территорию в пять гектаров, а затем распространился еще на пять гектаров. В этот момент огнеборцы смогли локализовать возгорание.
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