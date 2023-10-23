Вестник Кавказа

На Кубани потушили Большой Тхач

Пожарная машина на выезде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бушевавший на Кубани лесной пожар потушен. В результате ЧП никто не пострадал. 

В лесничестве Мостовского района Краснодарского края потушили низовой пожар на горе Большой Ткач. Данных о пострадавших нет. 

«3 ноября в 10:00 мск лесной пожар ликвидирован на (...) площади 10 га»

– краевой лесопожарный центр 

Напомним, что пожар вспыхнул в первый день ноября. К моменту прибытия пожарных огонь захватил территорию в пять гектаров, а затем распространился еще на пять гектаров. В этот момент огнеборцы смогли локализовать возгорание.

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