Эрдоган призвал ОТГ поддержать Азербайджан

Реджеп Тайип Эрдоган призвал тюркские страны поддержать Баку в вопросе открытия Зангезурского коридора. Он добавил, что реализация проекта имеет большое значение.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал тюркские государства оказать поддержку Азербайджану в вопросе открытия Зангезурского коридора.

Выступая на саммите ОТГ в Астане, он заявил, что реализация проекта по соединению Нахчывана с западным регионом Азербайджана имеет большое значение.

Эрдоган подчеркнул, что коридор внесет большой вклад в развитие всех стран региона, а также свяжет Турцию с Центральной Азией.

"Для успешного завершения этого этапа мы, как тюркский мир, должны продолжать оказывать поддержку Азербайджану"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции также потребовал от Еревана выполнить все взятые на себя обязательства в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования. Он отметил, что все страны-члены ОТГ испытывают гордость и радость за Азербайджан.

"С победой Азербайджана мы еще на один шаг приблизились к миру и стабильности в регионе. Оценка открывающегося окна возможностей - наше самое большое желание"

- Реджеп Тайип Эрдоган