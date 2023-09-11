Гонконгский грипп начал распространяться в России

В России выявили одни из первых случаев заболевания в этом сезоне гонконгским гриппом. В этом году он может стать доминирующим.

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения гриппом А (H3N2) также известного как гонконгский.

"В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей. Заболевшие не были привиты против гриппа"

– региональный Роспотребнадзор

Гонконгский грипп назван так из-за пандемии вируса, он унес 1 млн жизней в регионе в 1968-1969 годах.

В эпидемиологическом сезоне 2023-2024 гонконгский грипп может стать доминирующим в России, считает инфекционист и эпидемиолог, директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.

В прошлом году россияне болели в основном вирусом гриппа А (H1N1), обычно от года к году активность разных типов вируса меняется.