Гонконгский грипп начал распространяться в России

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения гриппом А (H3N2) также известного как гонконгский.
"В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей. Заболевшие не были привиты против гриппа"
– региональный Роспотребнадзор
Гонконгский грипп назван так из-за пандемии вируса, он унес 1 млн жизней в регионе в 1968-1969 годах.
В эпидемиологическом сезоне 2023-2024 гонконгский грипп может стать доминирующим в России, считает инфекционист и эпидемиолог, директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.
В прошлом году россияне болели в основном вирусом гриппа А (H1N1), обычно от года к году активность разных типов вируса меняется.