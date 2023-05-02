На месте магазинов Adidas в России откроется Lamoda Sport

Ритейлер Lamoda намерен занять площади Adidas в России. На их месте уже в этом году будут открыты магазины Lamoda Sport.

До конца года в России будут открыты магазины спортивной одежды Lamoda Sport, они появятся на месте бывших магазинов бренда Adidas.

Компания Lamoda решила взять в аренду бывшие помещения Adidas, Минпромторг получил извещение о том, что российская компания планирует открыть собственную сеть спортивных магазинов, рассказал статс-секретарь – замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas: на их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport"

– Евтухов

По сведениям Минпромторга, первые спортивные магазины Lamoda начнут работать уже в 2023 году. Всего сеть будет насчитывать 300 точек, запускаться они будут постепенно в течение трех лет, добавил замминистра в беседе с РИА Новости.

"При этом товары Adidas будут продаваться в новых магазинах - как и многие другие, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин"

– Евтухов