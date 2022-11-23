Вестник Кавказа

Новак: цены на зимний дизель не требуют экстренных мер

Новак: цены на зимний дизель не требуют экстренных мер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство обсуждает вопрос стабилизации цен на зимний дизель, но экстренных мер не планируется, заверил Новак.

Цены на дизельное топливо в России сейчас не требуют экстренных мер, однако рассматриваются механизмы по их стабилизации, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер"

– Новак

Он добавил, что в ближайшее время снимать запрет на экспорт топлива не планируется. Только наличие излишков может изменить положение вещей.

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