Новак: цены на зимний дизель не требуют экстренных мер

Правительство обсуждает вопрос стабилизации цен на зимний дизель, но экстренных мер не планируется, заверил Новак.

Цены на дизельное топливо в России сейчас не требуют экстренных мер, однако рассматриваются механизмы по их стабилизации, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер"

– Новак

Он добавил, что в ближайшее время снимать запрет на экспорт топлива не планируется. Только наличие излишков может изменить положение вещей.