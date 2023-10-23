Доллар удержал вечерние рубежи

Главные валюты торговались разнонаправленно на утренних торгах. Курс доллара – 93,35 рубля, евро – 99,05 рубля, юаня – 12,72 рубля.
Американская валюта продемонстрировала завидную стабильность, удержавшись на позициях закрытия торгов Московской биржи. Курс доллара на утренних торгах – 93,35 рубля.
Европейская валюта не удержалась на вечернем уровне и упала на 27,25 копейки. Таким образом, курс евро составил 99,05 рубля.
А вот китайский юань продемонстрировал, пусть небольшой, но все же рост, подорожав на 0,8 копейки. Курс юаня составил 12,72 рубля.
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