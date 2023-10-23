Вестник Кавказа

В Москве будет тепло и туманно

В Москве будет тепло и туманно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики прогнозируют, что в Москве днем столбики термометров покажут до +7 градусов. Ночью похолодает до нуля. Дождей не прогнозируется.

Согласно прогнозу Гидрометцентра в пятницу в столичном регионе будет тепло и туманно.

Столбики термометров днем поднимутся до +7 градусов, а из-за облаков будет проглядывать солнце. Ночью воздух охладится до нуля градусов. Дождей не прогнозируется.

В Московской области воздух будет прогреваться до +2-7 градусов. Ночью заморозки до -2 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют тихую погоду – ветер не разгонится быстрее, чем 4-9 м/с.

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