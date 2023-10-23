На западе Грузии ликвидировали пожар в лесу

В западной части Грузии справились с возгоранием, вспыхнувшем в лесном массиве. В ликвидации пожара участвовали полторы сотни пожарных.

На западе Грузии потушили пожар, вспыхнувший в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела. Об этом рассказали в Службе по управлению ЧС.

"В результате нескольких часов непрерывной работы пожарным-спасателям удалось предотвратить опасность распространения огня на большую территорию, а позднее им удалось полностью потушить возгорание"

– пресс-служба

В тушении участвовали почти 150 пожарных. Задействованы были два вертолета погранполиции и беспилотники.