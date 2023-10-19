Израильские футболисты будут проводить домашние матчи в Европе

Ближайшие матчи национальной команды Израиля в рамках отбора на Евро-2024 пройдут в одном из городов Венгрии. Первая игра состоится 15-го ноября, а вторая – 18-го.

Сборная Израиля по футболу на фоне эскалации в секторе Газа будет проводить домашние матчи в Венгрии. Перенос игр одобрен УЕФА.

Так, встреча против команды Швейцарии, запланированная на 15 ноября, состоится в городе Фельчут. Там же 18 ноября пройдет игра с командой Румынии.

Оба матча смогут посетить болельщики. "Панчо-Арена", на которой пройдут встречи, вмещает 3,8 тыс зрителей, однако на данный момент неизвестно, сколько человек допустят на трибуны.

Квалификация Евро-2024

На данный момент сборная Израиля с 11 очками располагается на 3-й строчке в группе I. Возглавляет группу Румыния, набравшая 16 очков. На втором месте находится Швейцария, в активе которой 15 очков. Четвертую строчку занимает Косово (7 очков), пятую – Беларусь (6 очков), шестую – Андорра (2 очка).

К настоящему времени Румыния, Беларусь и Андорра провели по 8 матчей, Швейцария и Косово – по 7, а Израиль – 6.