Азербайджан и Турция не будут участвовать в чемпионате мира по самбо в Ереване

Азербайджанские и турецкие самбисты не приедут на чемпионат мира, который пройдет в Ереване 10-12 ноября, проинформировал президент Федерации самбо Армении Микаел Айрапетян.
Заявки на участие в чемпионате поступили от представителей более чем 70 стран мира. В армянскую столицу на соревнования прибудут более 500 спортсменов. Также ожидается порядка 2,5 тыс иностранных гостей, рассказал Айрапетян.
Площадкой для проведения мирового турнира станет спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна в Ереване.