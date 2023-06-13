Азербайджан и Турция не будут участвовать в чемпионате мира по самбо в Ереване

Спортсмены из Азербайджана и Турции не будут принимать участие в ЧМ по самбо. Состязания пройдут в Армении на следующей неделе.

Азербайджанские и турецкие самбисты не приедут на чемпионат мира, который пройдет в Ереване 10-12 ноября, проинформировал президент Федерации самбо Армении Микаел Айрапетян.

Заявки на участие в чемпионате поступили от представителей более чем 70 стран мира. В армянскую столицу на соревнования прибудут более 500 спортсменов. Также ожидается порядка 2,5 тыс иностранных гостей, рассказал Айрапетян.

Площадкой для проведения мирового турнира станет спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна в Ереване.