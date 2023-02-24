В Армении появилось спецподразделение по охране дорог и коммуникаций

Спецподразделение, занимающееся контролем безопасности дорог и других коммуникаций, создано в Армении. Оно сформировано при СНБ республики.

В Армении создали подразделение по контролю безопасности дорог и других коммуникаций регионального и международного значения. Об этом заявил премьер-министр республики.

По словам Никола Пашиняна, спецподразделение сформировано в СНБ Армении.

Он подчеркнул, что оно будет осуществлять контроль за безопасностью людей и грузов, перемещающихся по автомобильным и железным дорогом. Также в его задачи будет входить контроль за функционированием ЛЭП, газопроводов и других инфраструктурных объектов.

"Мы провели подготовительные работы, и сейчас уже можем заявить, что подразделение сформировано, в достаточной степени укомплектовано и вчера начало работу"

– глава правительства