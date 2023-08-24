Дагестан ждет высокого урожая хурмы

Этой осенью в Дагестане планируют собрать на тысячу тонн хурмы больше, чем годом ранее. Продукция будет поставлена в другие российские регионы.

Год для хурмы в Дагестане оказался удачным, собрать планируют на 20% больше плодов, чем в прошлом сезоне.

"В этом году в республике планируется собрать порядка 6 тыс. тонн хурмы, это почти на 20% больше, чем в прошлом году. В 2022 году наши аграрии собрали чуть более 5 тыс. тонн"

– глава регионального Минсельхоза Мухтарбий Аджеков

Министр добавил, что хурма из Дагестана успешно поставляется в другие регионы, а также в российскую столицу.

Больше всего хурмы выращивается в Дербентском, Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах республики, передает ТАСС.