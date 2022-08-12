Вестник Кавказа

Россия открывает второе Генконсульство в Армении

Россия открывает второе Генконсульство в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второе российское генконсульство появится в Армении. Открыть его решено в городе Гафан.

Москва открывает Генеральное консульство в городе Гафан Сюникской области.

"Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в г. Капане (Гафане)"

– документ

Свою подпись на указе поставил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что Генконсульство России в Гафане станет вторым по счету в Армении. Мишустин дал поручение МИД РФ осуществить обмен нотами с Ереваном.

Город Гафан находится в Сюникской (Зангезур) области Армении.

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