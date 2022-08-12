Россия открывает второе Генконсульство в Армении

Москва открывает Генеральное консульство в городе Гафан Сюникской области.
"Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в г. Капане (Гафане)"
– документ
Свою подпись на указе поставил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Отметим, что Генконсульство России в Гафане станет вторым по счету в Армении. Мишустин дал поручение МИД РФ осуществить обмен нотами с Ереваном.
Город Гафан находится в Сюникской (Зангезур) области Армении.