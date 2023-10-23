В Ставропольском крае до конца года отремонтируют 20 объектов здравоохранения

На Ставрополье с начала года привели в порядок 70 медучреждений. Ремонт еще 20 объектов планируется завершить в течение ближайших двух месяцев

В Ставропольском крае за 2023 год планируют капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений. Об это сказано в Telegram-канале губернатора региона.

Владимир Владимиров отметил, что в ноябре и декабре планируется завершить ремонт 20 с лишним медучреждений.

"Постепенно обновляем, приводим в порядок и медучреждения края. Только в этом году завершен капремонт 68 объектов, еще в 23-х - планируем закончить работы до конца года"

– глава Ставрополья

Он также анонсировал продолжение в 2024 году реализации в республике программы по модернизации первичного звена здравоохранения.