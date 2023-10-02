Отопление в Ташкенте включено

В Ташкенте начинается отопительный сезон. Тепло поступает в систему, в домах батареи станут теплыми после 6 ноября.

Власти Ташкента объявили, что в полночь 3 ноября в городе началась подача отопления.

Из сообщения хокимията следует, что старт отопительного сезона связан с данными метеорологической службы, а также с просьбами жителей Ташкента. Срок начала теплоснабжения пользователей централизованного отопления - 00:00 3 ноября. В это время в столице Узбекистана запустили циркуляцию тепловой энергии из теплоисточников.

При этом тепло в дома придет позже. Поэтапно тепло начнет поступать с 6 ноября в социальные объекты - больницы, школы и другие, а также в жилые дома.

О любых неисправностях и сбоях горожане могут сообщить в хокомият через соцсети или по телефону.