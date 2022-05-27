Вестник Кавказа

В Чечне назначили нового главу МВД республики

Министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов
© Фото: официальный сайт министерства внутренних дел Чечни
В Чечне сменили главу регионального МВД. Новым министром стал Аслан Ирасханов, который до этого времени занимал должность замглавы ведомства.

Новым министром внутренних дел Чечни стал Аслан Ирасханов. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

Ранее Ирасханов занимал должность замминистра.

"В четверг провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. С большим удовольствием поздравил генерал-майора полиции Аслана Ирасханова с назначением на пост министра внутренних дел. Соответствующий Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным"

– Рамзан Кадыров

Он также сообщил, что пост первого замминистра занял Дени Айдамиров.

"Также в ходе совещания я сообщил о представлении Дени Айдамирова на пост первого заместителя министра внутренних дел по Чеченской республике - начальника полиции. На ранее занимаемую им должность начальника Управления МВД России по Грозному представлен Гайрбек Делимханов, возглавлявший до этого ОМВД России по Шатойскому району"

– руководитель ЧР

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