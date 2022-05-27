В Чечне назначили нового главу МВД республики

Новым министром внутренних дел Чечни стал Аслан Ирасханов. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.
Ранее Ирасханов занимал должность замминистра.
"В четверг провел совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. С большим удовольствием поздравил генерал-майора полиции Аслана Ирасханова с назначением на пост министра внутренних дел. Соответствующий Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным"
– Рамзан Кадыров
Он также сообщил, что пост первого замминистра занял Дени Айдамиров.
"Также в ходе совещания я сообщил о представлении Дени Айдамирова на пост первого заместителя министра внутренних дел по Чеченской республике - начальника полиции. На ранее занимаемую им должность начальника Управления МВД России по Грозному представлен Гайрбек Делимханов, возглавлявший до этого ОМВД России по Шатойскому району"
– руководитель ЧР