Почти 350 иностранцев покинули Газу сегодня

Египет продолжает принимать раненых и иностранных граждан из Газы. Сегодня погранпункт пересекли свыше 400 человек.
В четверг КПП "Рафах" пропустил из сектора Газа в Египет 342 иностранца.
"Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг - 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством"
– представитель КПП Ваиль Абу Омар
Среди выезжающих из Газы есть европейские граждане.
Кроме того, за день в анклав въехали 45 автомобилей с гуманитарной помощью для жителей, передает РИА Новости.
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