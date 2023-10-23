Вестник Кавказа

Почти 350 иностранцев покинули Газу сегодня

Почти 350 иностранцев покинули Газу сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Египет продолжает принимать раненых и иностранных граждан из Газы. Сегодня погранпункт пересекли свыше 400 человек.

В четверг КПП "Рафах" пропустил из сектора Газа в Египет 342 иностранца.

"Среди пересекших КПП "Рафах" в четверг - 30 раненых, 30 сопровождающих их лиц, а также 342 человека с двойным гражданством"

– представитель КПП Ваиль Абу Омар

Среди выезжающих из Газы есть европейские граждане.

Кроме того, за день в анклав въехали 45 автомобилей с гуманитарной помощью для жителей, передает РИА Новости.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
960 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы