Центральная Азия взялась за пополнение Аральского моря

Аральское море ждет приток воды, протокол об этом подписали совместно власти Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.
Страны договорились до конца марта направить воду в Казахстан, часть воды пойдет в водохранилище, часть - в море.
"Таким образом, до 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубических километров воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" – 487 млн кубометров. Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море"
– министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана
Аральское море находится на границе Казахстана и Узбекистана, водоем почти высох в последние десятилетия.