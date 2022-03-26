Вестник Кавказа

Центральная Азия взялась за пополнение Аральского моря

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Аральское море поступит 1,6 млрд кубометров воды до 1 апреля. Вода придет из четырех стран Центральной Азии.

Аральское море ждет приток воды, протокол об этом подписали совместно власти Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

Страны договорились до конца марта направить воду в Казахстан, часть воды пойдет в водохранилище, часть - в море.

"Таким образом, до 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубических километров воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" – 487 млн кубометров. Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море"

– министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

Аральское море находится на границе Казахстана и Узбекистана, водоем почти высох в последние десятилетия.

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