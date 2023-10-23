Меликов ответил на призыв Нурмагомедова - прощения не будет

Те, кто виновен в беспорядках в аэропорту Махачкалы должны понести ответственность. Правила существуют даже в боях без правил, ответил глава Дагестана Нурмагомедову.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов не считает возможным прощать виновных в беспорядках в аэропорту Уйташ.

Ранее с призывом к властям простить участников погромов выступил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Хочу еще раз сказать об ответственности. Мне говорят: давайте мы всех сегодня простим, а в следующий раз накажем строже. А они в следующей раз что должны сделать, чтоб мы их строже наказали? Они должны кого-то убить? <…> Тот, кто виноват, должен нести ответственность"

– Меликов

Глава региона заметил, что "даже в боях без правил есть правила". При этом он добавил, что шанс могут получить те, кто в воскресенье оказался в аэропорту случайно и неосознанно.

Напомним, арестованы уже 15 человек, они получили по 3-10 суток, еще нескольким назначены исправительные работы.