10 храмов и монастырей Тбилиси, которые обязательно нужно увидеть

Все церкви и монастыри в Тбилиси по-своему прекрасны и имеют свои особенности, но некоторые стоит увидеть каждому хотя бы раз. Одни скрывают за своим фасадом древнюю историю, с высоты других – открываются потрясающие виды на город, а третьи просто очень красивы. Расскажем, какие христианские церкви и монастыри стоит посетить в Тбилиси и как до них добраться.

Грузия приняла православное христианство в качестве официальной государственной религией еще в IV веке. И сейчас большинство жителей Грузии исповедует христианство, но здесь испокон веков уважали представителей других религиозных течений. Кроме христианских святынь в Старом городе Тбилиси можно также увидеть мечеть, две синагоги и даже единственный в Грузии зороастрийский храм Атешга.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кафедральный собор Святой Троицы

Тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы или Цминда Самеба - самый большой храм Грузии и один из крупнейших православных соборов в мире. Его высокий купол трудно не заметить, где бы вы ни находились в Тбилиси. Но чтобы по-настоящему оценить масштаб и монументальность здания, нужно разглядеть его поближе, а также зайти внутрь. Собор строился на протяжении десяти лет, начиная с 1995 года. После Светицховели в Мцхете это второй по важности кафедральный собор Грузинской православной церкви. Территория храмового комплекса вмещает 15 тысяч человек. Собор расположен на холме Святого Илии, на левом берегу реки, а к главному входу ведет каскадная лестница, с вершины которой открывается удивительный вид на Тбилиси. Внутри собора хранится несколько церковных реликвий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные ворота расположены на западной стороне церковного комплекса, на улице Самрекло. Там есть сувенирный магазин, кафе и туалеты. Не стоит пытаться зайти в собор через большие двойные двери, их открывают очень редко, вместо этого стоит пройти на южную сторону, где находится главный вход, есть и другие боковые двери. В соборе есть также подземная часть, поскольку храм встроен прямо в холм. Важно помнить, что при посещении храмов нужно одеваться соответствующим образом.

Как добраться : прогулка из старого города занимает около получаса. От станции метро Авлабари пешком идти минут 20, но можно доехать до собора три остановки на автобусе № 391. До Самебы также ходят многие маршрутки;

: прогулка из старого города занимает около получаса. От станции метро Авлабари пешком идти минут 20, но можно доехать до собора три остановки на автобусе № 391. До Самебы также ходят многие маршрутки; Часы работы: каждый день с 8:00 до 22:00 с понедельника по воскресенье.

Анчисхати

Анчисхати - маленькая церковь VI века, расположенная в старом городе между рекой и улицей Шавтели рядом с башней с часами и театром марионеток. Если не задаться специально такой целью, можно пройти мимо и не обратить внимания на скромное каменное здание. Но есть веская причина остановиться здесь: это старейшая сохранившаяся православная церковь Тбилиси. Эта трехнефная базилика посвящена празднику Рождества Пресвятой Богородицы, колокольня к ней пристроена в XVII веке. Также церковь славится своим хором, исполняющим древнейшие грузинские церковные песнопения - обычно во время вечерней службы в субботу и во время утренней в воскресенье.

Как добраться : до церкви, расположенной на ул. Иоанна Шавтели, идти 10 минут от площади Свободы;

: до церкви, расположенной на ул. Иоанна Шавтели, идти 10 минут от площади Свободы; Часы работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Метехи

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в тбилисском районе Метехи расположена на скале над рекой Кура. Церковь на этом месте стоит с тех пор, как существует Тбилиси. Первый храм был построен при царе Иберии Вахтанге Горгасали, который основал Тбилиси. Но здание храма за века несколько раз разрушалось и восстанавливалось. Теперь отсюда открываются прекрасные виды на старый город Тбилиси.

Как добраться: 10 минут пешком от серных бань Абанотубани через мост Метехи;

10 минут пешком от серных бань Абанотубани через мост Метехи; Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кашвети

Кашветская церковь Святого Георгия, построенная в 1910 году на месте поврежденного православного собора XVIII века, находится в центре оживленного проспекта Руставели, прямо напротив парламента. Здесь похоронено несколько известных граждан страны. Резьба по камню на фасаде церкви выполнена братьями Агладзе, которых некоторые считают лучшими резчиками той эпохи. Внутри церковь украшена фресками работы выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили. Среди источников вдохновения художник называл кавказские и восточные традиции.

Как добраться: от площади Свободы идти 8 минут;

от площади Свободы идти 8 минут; Часы работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Церковь Святого Давида

Церковь Святого Давида стоит на горе Мтацминда - части Триалетского хребта - где находится телебашня и парк с фуникулером. Здесь же расположен пантеон, где похоронены десятки выдающихся художников, писателей (в том числе Александр Грибоедов), драматургов и национальных героев Грузии. Здание современной церкви было построено в XIX веке, но на этом же месте до этого находилась более старая церковь. На территории церкви находятся три источника.

Как добраться: полчаса пешком в гору от станции метро Руставели;

полчаса пешком в гору от станции метро Руставели; Часы работы: каждый день с 7:00 до 21:00.

Сиони

Расположенный в самом сердце Тбилиси, Сионский собор включен в большинство пешеходных экскурсионных маршрутов по старому городу, но без него не обойтись и в этом списке. До освящения Самебы в 2004 году здесь именно находилась кафедра католикоса Грузии. Этот храм был построен в честь Успения Пресвятой Богородицы, а название получил в честь Сионской горы в Иерусалиме. Первое здание церкви строилось в VI-VII веках, но храм также не раз разрушался. Стены собора облицованы желтым туфом, добытым в Болниси. В Сиони, интерьер которого украшен фресками, находится реликвия Креста Святой Нино и места захоронения многих важных священнослужителей, царей и других значимых для Грузии людей.

Как добраться: 12 минут пешком от площади Свободы;

12 минут пешком от площади Свободы; Часы работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Земо Бетлеми

Церковь Земо Бетлеми (Верхняя Вифлеемская церковь), расположенная на одной из самых высоких точек Тбилиси, возвышается над старым городом. До храма можно добраться, поднявшись по каменной лестнице на улице Бетлеми. Церковь была построена в XVIII веке как армянский храм, но в 1990-х годах была передана Грузинской православной церкви. Отсюда открывается прекрасный обзор на город, включая район Авлабари и Самебу. От церкви можно подниматься дальше, чтобы добраться до крепости Нарикала и монумент Мать Грузия.

Как добраться: от района Абанотубани идти около 10 минут в гору.

Преображенский монастырь

Преображенский действующий женский монастырь частично расположен на территории дворца царицы Дареджан с красивым балконом. Маленькая церковь была построена здесь в 1770-х годах при царице Дареджан, жене царя Ираклия II. С Винного подъема после моста Метехи видно каменные стены и нижнюю часть дворца, наверх нужно подниматься по лестнице. На территории монастыря есть сувенирный магазин, где можно купить вышивку и кружева, сотканные монахинями.

Как добраться: от серных бань Абанотубани идти 15 минут;

от серных бань Абанотубани идти 15 минут; Часы работы: каждый день с 9:00 до 18:00, но лучше приходить пораньше.

Табори

Таборский монастырь был построен на Таборской горе только в 2002 году, но отсюда открывается лучший вид на район Абанотубани, крепость Нарикала и мост Мира. По пути к монастырю есть несколько смотровых площадок. Чтобы добраться к Преображенскому храму этого монастыря нужно выйти на дорогу, построенную летом 2023 года, через улицы Фирдоуси и Герцля Баазова до лестницы.

Как добраться: полчаса в гору от района Абанотубани.

Синий монастырь

Синий монастырь или Лурджи был основан в VII веке в эпоху царицы Тамары. Он запрятан в жилом районе вдоль парка Вере на улице Лео Киачели, поэтому его легко не заметить. Монастырь получил свое название из-за цвета глазурованной черепицы, украшающей его крышу. Частично разрушенный в XVI веке, монастырь был восстановлен в нынешнем виде только в прошлом веке. В течение длительного периода монастырский комплекс был закрыт на реставрацию после того, как здание использовалось как лесопилка, склад и музей истории грузинской медицины.

Как добраться: 5 минут пешком от станции метро Руставели, от площади Свободы - полчаса;

5 минут пешком от станции метро Руставели, от площади Свободы - полчаса; Часы работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

Церковь Святых Петра и Павла

Католический собор Святых Петра и Павла был построен в 1870-х годах в районе Чугурети. Церковь расположена в нескольких шагах от креативного кластера "Фабрика". В саду при церкви есть статуя Папы Иоанна Павла II, посвященная состоявшейся здесь в 1999 году папской мессе. Месса проводится здесь каждое утро на грузинском языке, по воскресеньям утром на английском языке и по воскресеньям вечером на латыни.

Как добраться : 10 минут пешком от станции метро Марджанишвили;

: 10 минут пешком от станции метро Марджанишвили; Часы работы: каждый день с 8:00 до 19:00.