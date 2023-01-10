Корь в Казахстане - Минздрав рассказал о ситуации

Минздрав Казахстана информирует, что из 11 тыс заболевших корью в этом году большинство - более 80%, дети младше 14 лет.
Основная часть заболевших детей не была привита от данного заболевания, уточнили в ведомстве.
"Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру. И одной из основных причин являлось выпадение проведения вакцинации во время противоковидных, противопандемийных мероприятий"
– Минздрав Казахстана
В республике будет оперативно проведена прививочная кампания: с 6 ноября первую в жизни прививку от кори смогут получить младенцы 6-11 месяцев, в декабре вакцинировать начнут детей 2-5 лет.
В Казахстане сложнее всего ситуация с корью обстоит в Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях.