Корь в Казахстане - Минздрав рассказал о ситуации

В Казахстане с начала года выявили свыше 11 тыс случаев кори. В основном болеют непривитые дети. Дополнительная вакцинация будет проходить с декабря.

Минздрав Казахстана информирует, что из 11 тыс заболевших корью в этом году большинство - более 80%, дети младше 14 лет.

Основная часть заболевших детей не была привита от данного заболевания, уточнили в ведомстве.

"Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру. И одной из основных причин являлось выпадение проведения вакцинации во время противоковидных, противопандемийных мероприятий"

– Минздрав Казахстана

В республике будет оперативно проведена прививочная кампания: с 6 ноября первую в жизни прививку от кори смогут получить младенцы 6-11 месяцев, в декабре вакцинировать начнут детей 2-5 лет.

В Казахстане сложнее всего ситуация с корью обстоит в Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях.