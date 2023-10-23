Вестник Кавказа

Армения и Иран возобновят мониторинг реки Аракс

Армения и Иран возобновят мониторинг реки Аракс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские и иранские специалисты в скором времени возобновят мониторинг в реке Аракс. В ходе совместной миссии планируется определить места загрязнения водоема.

Армения и Иран договорились о возобновлении мониторинга воды в реке Аракс. Об этом заявил армянский министр окружающей среды.

 

"Проведение мониторинга сильно запоздало, однако теперь, после подготовки, мы с нашими иранскими коллегами сможем к нему приступить"

– Акоп Симидян

Он подчеркнул, что в ходе мониторинга планируется выяснить, в каких местах и каким образом загрязняется река.

Ранее стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел в Армении в отношении глав трех компаний, которые незаконно добывали ископаемые на горном массиве, что привело к изменению русла реки Аракс. Сумма ущерба оценивается в 11 млн драмов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
600 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы