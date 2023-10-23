Армения и Иран возобновят мониторинг реки Аракс

Армения и Иран договорились о возобновлении мониторинга воды в реке Аракс. Об этом заявил армянский министр окружающей среды.
"Проведение мониторинга сильно запоздало, однако теперь, после подготовки, мы с нашими иранскими коллегами сможем к нему приступить"
– Акоп Симидян
Он подчеркнул, что в ходе мониторинга планируется выяснить, в каких местах и каким образом загрязняется река.
Ранее стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел в Армении в отношении глав трех компаний, которые незаконно добывали ископаемые на горном массиве, что привело к изменению русла реки Аракс. Сумма ущерба оценивается в 11 млн драмов.